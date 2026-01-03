Egy komplett pszichiátriai kórképet erőszakolnának hazánkra

Mandula Viktor, Facebook: „Ellenzéki barátaim és egykori barátaim! Ezt a NER-szökevény, komplett pszichiátriai kórképet akarjátok teljhatalommal az ország élére erőszakolni, és mellette van képetek engem árulózni, rogánbérencezni, amiért figyelmeztetek, hogy ennek csak katasztrófa lehet a vége. Pedig ti árultatok el mindent, amit előtte hatalmas arccal hirdettetek.”



