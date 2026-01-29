Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Egy újabb párt nézi teljesen hülyének a választókat”

„Egy újabb párt nézi teljesen hülyének a választókat”

Gelencsér Ferenc
2026. 01. 29. 14:44
Gelencsér Ferenc, Facebook: „Az MSZP elnöksége szerdán döntött arról, hogy 2026. február 20-ára összehívja a párt legfőbb döntéshozó szervét, a Kongresszust, amely arról fog dönteni, hogy a nagy múltat megélt, mára összetöpörödött párt elindul-e a 2026-os országgyűlési választáson, olvasható az MSZP közleményében.” Egy újabb párt nézi teljesen hülyének a választókat. Mégis miként szeretnék az általános közvéleménnyel elhitetni azt a szocialisták, hogy a párt országos kongresszusa egy nappal (!) az ajánlásgyűjtés megkezdése előtt dönt a párt választáson való indulásáról?! Ez a teljes őrültség már valóban a komédia azon határait súrolja, amelyet csak mémekkel lehet ábrázolni.”

