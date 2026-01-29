Bálint Botond, Pesti Srácok : „Egyre több csalódott tiszás bukkan fel, akik jól felmondják a kormánypropagandát Magyar Péter szerint. Szép példája ez a vágyak és a valóság küzdelmének. Az egység oldalú négyzet állagú ellenzéki szavazó megvárja a csalódást vagy a választási vereséget, vagy progresszív jövedelemadót, és a megemelt gázszámlát, hogy aztán újra a remény érzése nélkül lehessen depressziós. De akinek van esze, az hamarabb eszmél, amikor rájön, hogy a túl hosszúra nyújtott reménykedési időszak végén a szerencsétlen ellenzéki szavazó megkapja azt, amire szavazott. Azt is amiről tudott és azt is amit a politikai arája gondosan elhallgatott előle. Szóval nagy érzelmi hullámzások vannak itt és lesznek is még. Az óellenzék elitje természetesen marad abban a tünetegyüttesben, amelyben eddig is volt, csak magát szereti és az összes érzelmeit az Orbán Viktor iránti gyűlöletben használja el. És azok az ellenzéki szavazók pedig, akik 2022-ben is visszarettentek MZP szexepiljétől, pont ugyanúgy fognak meginogni, mint akkor. Igazán nem mondhatjuk, hogy Magyar Péter nem tesz meg mindent minden ésszel rendelkező választópolgár kijózanítása érdekében.”