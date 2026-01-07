„Elsöpörné a népharag, aki semmibe venné a választók döntését”

Fodor Gábor, Facebook: „Szerintem a két vetélkedő tábornak - a Fidesznek és a Tiszának - arra kellene törekednie, hogy próbálja kicsit nyugtatni a saját közönségét. Persze a hiszterizálásnak is létezik politikai logikája, mert ezzel lehet mozgósítani a szavazókat és intenzívebb részvételre sarkallni őket. Persze az ilyesmi az ország számára komoly kockázatot hordoz magában.Továbbra is leszögezném: nem fogják lehetetlenné tenni a választásokat, vagy az új kormány hivatalba lépését, ahogy ezt Magyar Péter vizionálta. A magyar közjogi rendszer és a hazai hagyományok nem teszik lehetővé, hogy bármi ilyen jellegű esemény bekövetkezzen. Ráadásul az emberek sem engednék az illegitim közbeavatkozást. A népharag azonnal elsöpörné azt, aki megpróbálná semmissé tenni a választók döntését. Itthon és a nemzetközi mezőnyben is azt látjuk, hogy a választások tisztaságát akkor kérdőjelezik meg általában, ha nagyon szoros a végeredmény. Ez történ legutóbb Budapesten a főpolgármester választáson, amikor Karácsony Gergely pár száz szavazattal végzett Vitézy Dávid előtt.”