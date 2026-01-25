Eörsi szerint áll a Szálasival való összehasonlítás

Eörsi Mátyás, Facebook: „Nyilván sokan vélik úgy, hogy a Szálasival való összehasonlítás erős túlzás, ezért megengedhetetlen. Én pedig úgy vélem, hogy a nagyon komoly különbségek ellenére áll az összehasonlítás, mégpedig azon okból, hogy egy olyan környezetben, amely drámai következményekkel is járhat Magyarország egszisztenciájának alapjaira (tehát nem a létére), Orbán, Szálasihoz hasonlóan a nyilvánvalóan morálisan is a rossz, és Orbánon és bagázsán kívül mindenki számára nyilvánvalóan vesztes oldalra áll, korrigálni pedig immár nem tud, és nem is akar.”



