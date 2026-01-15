Rendkívüli

Itt tart a Tisza Párt: elmondták, hogy megszorításokat akarnak, és azt is, hogy a választásig ezt el akarják titkolni

„Értelmiségi álomkergetők és dilettáns királycsinálók”

„Értelmiségi álomkergetők és dilettáns királycsinálók"

Bartus László
2026. 01. 15. 15:31
Bartus László, Facebook: „Akár így, akár úgy, de a választás időpontja azt üzeni, hogy Orbánék gyorsan le akarják rendezni Magyart. Nem látszik még annyi izgalom és félelem sem, mint hónapokkal ezelőtt látszott, mielőtt Orbán vissza nem tért a belpolitikai küzdelemhez. A Tisza párti propaganda részének tekinthető Medián mindent megtesz, hogy az eseményeket egy irányba tolja. Rajtuk semmi nem múlik, az öncsalásban élő hisztérikus magyarista értelmiség örömére. Ha ezek után bejön a papírforma, amely még mindig Fidesz-győzelmet ígér (a többség a felmérések szerint is erre számít, beleszámítva Orbán ellenfeleit is), akkor az értelmiségi álomkergetők és dilettáns királycsinálók minden eddiginél nagyobbat koppannak.”

