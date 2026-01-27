És Jakab még a Fideszt kóstolgatja.

Jakab Péter, Facebook: „Csöbör Kati kikészült a tegnapi bejelentés után. Az összefogásra uszítással válaszolt. Tipikus fideszes.”
Így írnak ők – Január 27., délután
