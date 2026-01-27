És Jakab még a Fideszt kóstolgatja.

nemzeti petíció

Minél többen küldik vissza a petíciót, annál erősebb lehet a magyar álláspont: nem küldjük a pénzünket Ukrajnába! + videó

A nemzeti petícióval Orbán Viktor meg tudja védeni Magyarország álláspontját a háborúból való kimaradás és a rezsicsökkentés fenntartása ügyében is – mondta Nagy János államtitkár.