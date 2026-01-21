Szánthó Miklós, Facebook: „Most gondoljunk bele, ha 80 évvel ezelőtt ott lehettünk volna az ENSZ BT létrehozásakor – mert bizony most is átalakul a világ. A liberálisnak vége, új rend jön, új szabályokkal, új intézményekkel. És most ott vagyunk – a történelem főutcáján. Megéri a konnektivitás, bárhogy is szapulja a baloldal. Hiszen amíg Brüsszel rájuk költ, az ő hazájuk mindig a külföld.”



