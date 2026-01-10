Lendvai Ildikó, Népszava: „Orbán épp azzal kezdte tájékoztatóját: „A nemzetek korszaka elkezdődött”, éljen a nemzetállamok szuverenitása, Magyarország ennek „az előhírnöke”. Hát, ennek a korszaknak azért nem a legjobb illusztrációja most Venezuela, ahol Trump egy percig sem leplezte nyers nagyhatalmi gazdasági és politikai érdekeit, tartós berendezkedési terveit. (Kell is az idő, mert az itteni hatalmas olajkincs nehezen kitermelhető és feldolgozható.) Igen, közben jót tett Venezuelának is, valahogy úgy, mintha egy rabló betörné az ajtót egy lakásba, ahol éppen gázszivárgás van. Ő csak zsákmányt akart, de a bejövő levegő megmenti a bentlakókat a fulladástól. Ettől még nem válik nemessé a szándék és kevésbé aggasztóvá a következmény – a világ újrafelosztása, épp a szuverenitások lerombolásával.”



