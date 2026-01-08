Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Európai éleslátás, 2026”

„Európai éleslátás, 2026”

Robert C. Castel
2026. 01. 08. 15:20
Robert C. Castel, Facebook: „Az osztrák NATO honcho azzal fenyegetőzik, hogy ha az USA megszállja Grönlandot, akkor az európaiak "elkobozzák" az amerikaiak bázisait az Óhazában. Az 1956-os szuezi válság idején a britek és a franciák ennél sokkal bölcsebben és megfontoltabban kezelték a váratlanul és erőszakosan ellenük forduló amerikai kolosszust.Bölcs dolog-e Közép és Kelet  Európa kis nemzetei részéről feláldozni, a világrendváltás növekvő káosza közepette, az amerikai védőernyőt egy távoli kontinens egyik fagyos szigetéért?”

