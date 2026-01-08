„Európai éleslátás, 2026”

Robert C. Castel, Facebook: „Az osztrák NATO honcho azzal fenyegetőzik, hogy ha az USA megszállja Grönlandot, akkor az európaiak "elkobozzák" az amerikaiak bázisait az Óhazában. Az 1956-os szuezi válság idején a britek és a franciák ennél sokkal bölcsebben és megfontoltabban kezelték a váratlanul és erőszakosan ellenük forduló amerikai kolosszust.Bölcs dolog-e Közép és Kelet Európa kis nemzetei részéről feláldozni, a világrendváltás növekvő káosza közepette, az amerikai védőernyőt egy távoli kontinens egyik fagyos szigetéért?”
Így írnak ők – Január 8., délután
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!