Rákay Philip, Facebook: „A „mocskos tolvajozás” persze azóta szabadult el, s nyert „polgárjogot” a Tisza-világ lápvidékén, hogy megjelent a színen Magyar Péter. Aki eleinte még csak a „Börtön ablakában”-t recsegte el horpadt bádogvödör hangján - valódi érvek hiányában -, majd afféle ócska, mélységek nélküli, kizárólag ostoba hergeléssel és ordas hazugságokkal felkapaszkodni képes hordószónokként ez lett az ő fő politikai krédója és üzenete. A suttyó fenyegetőzés, a „maffiaállam” emlegetése, a „mocskos propagandistázás”, a „fizetett seggnyalózás”, a „diktatúrázás”. Ebből az alja fertőből szökkent aztán szárba a kizárólag az irigységre építő, lumpenproli-hergelő szándékkal előkapott „Vagyonvisszaszerzési Hivatal” őskomcsi ideája, na meg például az a kényszerzubbonyért kiáltó, hercig kis ötlet, miszerint a kormány tagjait – a jobboldali újságírókkal karöltve - akár 20 évnyi börtönnel is lehetne büntetni, amiért be merészeltek számolni a Tisza kiszivárgott terveiről. (Miközben a Btk. szerint az emberölés alapesteben 5-től 15 évig terjedő szabadságvesztéssel sújtható...) Már önmagában ez a kijelentés is arról árulkodik, hogy ez az ideggyenge, teljesen kontrollt vesztett ember - aki mindig önelégülten menőzik a jogi végzettségével és jogász felmenőivel -, az alapvető jogi, törvényességi kereteket is simán sutba dobná, és börtönbe záratna bárkit, csak azért, mert számára nem tetsző dolgokról merészel beszélni. Vagy – és ez még ijesztőbb – pontosan tudja, hogy hazudik, de az ilyesfajta árokásó hergeléssel próbál politikai előnyt fabrikálni.”