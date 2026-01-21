Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Ez az ideggyenge, teljesen kontrollt vesztett ember”

Rákay Philip
2026. 01. 21. 6:38
Rákay Philip, Facebook: „A „mocskos tolvajozás” persze azóta szabadult el, s nyert „polgárjogot” a Tisza-világ lápvidékén, hogy megjelent a színen Magyar Péter. Aki eleinte még csak a „Börtön ablakában”-t recsegte el horpadt bádogvödör hangján - valódi érvek hiányában -, majd afféle ócska, mélységek nélküli, kizárólag ostoba hergeléssel és ordas hazugságokkal felkapaszkodni képes hordószónokként ez lett az ő fő politikai krédója és üzenete. A suttyó fenyegetőzés, a „maffiaállam” emlegetése, a „mocskos propagandistázás”, a „fizetett seggnyalózás”, a „diktatúrázás”. Ebből az alja fertőből szökkent aztán szárba a kizárólag az irigységre építő, lumpenproli-hergelő szándékkal előkapott „Vagyonvisszaszerzési Hivatal” őskomcsi ideája, na meg például az a kényszerzubbonyért kiáltó, hercig kis ötlet, miszerint a kormány tagjait – a jobboldali újságírókkal karöltve - akár 20 évnyi börtönnel is lehetne büntetni, amiért be merészeltek számolni a Tisza kiszivárgott terveiről. (Miközben a Btk. szerint az emberölés alapesteben 5-től 15 évig terjedő szabadságvesztéssel sújtható...) Már önmagában ez a kijelentés is arról árulkodik, hogy ez az ideggyenge, teljesen kontrollt vesztett ember - aki mindig önelégülten menőzik a jogi végzettségével és jogász felmenőivel -, az alapvető jogi, törvényességi kereteket is simán sutba dobná, és börtönbe záratna bárkit, csak azért, mert számára nem tetsző dolgokról merészel beszélni. Vagy – és ez még ijesztőbb – pontosan tudja, hogy hazudik, de az ilyesfajta árokásó hergeléssel próbál politikai előnyt fabrikálni.”

Csépányi Balázs
idezojelekmuri enikő

Muri Enikő nem finomkodott, rendesen kiosztotta Magyar Pétert

Csépányi Balázs avatarja

Ezt nem teszi zsebre a Tisza Párt elnöke.

