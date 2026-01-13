Ez az: kiszámíthatóság, jogbiztonság, ezért is bővít itthon a Mercedes.

Rónay Tamás, Népszava: „Trump türelmetlensége szinte már groteszk. Pénteken összehívta a világ legnagyobb olajvállalatainak vezetőit, hogy rávegye őket a venezuelai olajipar újjáépítésére. Ám a vezérigazgatók nem politikusok: nem hajlonganak, s nem is kampánylogika szerint döntenek. Egyszerűen közölték: nem látják biztosítottnak a beruházásaik jövőjét. Nem érdemes befektetni ott, ahol nem tudni, ki lesz hatalmon négy év múlva. Ki vállal több milliárd dolláros kockázatot egy olyan országban, ahol a jogbiztonság teljesen kiszámíthatatlan? Ráadásul még az sem garantálható, hogy az Egyesült Államokban nem történik politikai fordulat 2030-ig.”