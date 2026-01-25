Rendkívüli

„Üzenjünk Brüsszelnek!" – indul a nemzeti petíció

„Ez lenne a szép új jövő?”

„Ez lenne a szép új jövő?"

Gréczy Zsolt
2026. 01. 25. 14:45
Gréczy Zsolt, Facebook : „Újra megérkezett valaki a Fidesz második vonalából. Valaki, aki öt éven át utazó nagykövete volt Orbánnak, aki főszereplő volt abban, hogy a Vodafone-t átjátsszák a kormány köreinek. Most azt mondja, az ország helye az Európai Unióban van. De akkor miért a távolodást szolgálta Orbán embereként? És miért fogadja el olyan ember hívását, aki folyton szembe megy brüsszeli szavazataival az Európai Unióval? És egymást ölelgetve örülnek a nagyszerű fogásnak olyan ellenzékiek, akik két évvel ezelőttig másról sem beszéltek, mint hogy a maffiakormányt és rendszerét ki kell irtani. Különben nincs rendszerváltás. Orbán Anita az újabb multi Kapitány István után, akit meg Szijjártó Péter tüntetett ki. Előtte meg jött a kabinetfőnök, aki szintén fideszes volt, az apja meg ma is digitális polgári kör tagja. Meg a szállodás hölgy Füredről, aki a kormánytól kapott pénzen fejleszt, majd ott nyaraltatja a TV2 munkatársait. Meg Kármán úr, Matolcsy korábbi helyettese az Orbán-kormányban. Ez lenne a szép új jövő?”


 

