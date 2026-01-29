„Ez olyan mindtha Lázár propagandistái lennének”

Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Vásárhelyi Mária
2026. 01. 29. 14:45
Vásárhelyi Mária, Facebook : „Amint korábban írtam, Lázár János romákról elmondott szavai, szerintem az elmúlt 36 év, politikusok szájából elhangzó legaljasabb, legmegalázóbb megszólalás  volt. Azt is írtam, hogy szerintem ezek a mondatok nem véletlenül csúsztak ki a szájából, hanem nagyon is tudatosan készült erre. Lehet, hogy egy kicsit durvábbra sikerült, mint ahogy tervezte, elkapta a hév... DE! Ugyanilyen felháborítónak tartanám, ha a Tisza Párt elnöke valóra váltja ígéretét, és az ország 1.000 kistelepülésén hangosbamondóval járják az aktivisáik az utcákat és ismétlik ezeket az aljas, uszító mondatokat. Ez olyan mindtah Lázár propgandistái lennének. Előszöris ilyen mondatokat az ember, nemhogy ezerszer, hanem egyszer sem ismétel meg. Másrészt mindannyian tudjuk, hogy Lázár azért mondta ezt, mert tudta, hogy erre sajnos komoly igény van a közönségen belül és az ő szavazataikat akarta ezzel megnyerni.  Az ezer kistelepülésen hangosbemondóval ismételgetett mondatok nem fognak más célt szolgálni, mint az etnikai feszültség szítását, a romák megalázását,  és a cigánygyűlöletet. Nem elrettentő példaként, hanem a rasszista indulatok megerősítéseként fog szolgálni. Olyan, mintha Hitler vagy Szálasi antiszemita, gyűlöletkeltő mondatatait hírdetnék hangosbemondóval országszerte.”

