Ez önmagában vicc: „momentumos verőlegények”

Dezse-Zelenka Dóra, Facebook: „Fickósra ülték magukat a parlamenti bársonyszékben a momentumos verőlegények. Politika munkát ugyanis nem tudnak végezni, ezt bizonyítják már 2018 óta, úgyhogy inkább véleményvezérekkel meg publicistákkal harcolnak. Mondjuk ezt megtehetnék valami civil munka mellett is, és akkor az adófizetők pénzét az ő fizetésük helyett költhetné a kormány valami hasznosabb dologra.”