Fegyőr alighanem szerelmes Tóth Gabiba, annyit foglalkozik vele

Fekete-Győr András, Facebook: „Pontosan tudjuk, hogy a gerincvesztés a NER-ben nem hiba, hanem alapkövetelmény. A Fidesz-kongresszuson megejtett produkciódat látva-hallva azonban számtalan nézőben-hallgatóban fogalmazódott meg a gondolat, aminek aztán rengetegen hangot is adtak: mintha a hitelességeddel együtt a szakmai tudásod is ment volna a levesbe. Az emberek visszajelzései szerint, amit szombaton a színpadra tettél, az nem éneklés volt, hanem egy kínos és kétségbeesett erőlködés a levegőért.”



