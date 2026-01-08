Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Fegyőr elszántan lapátolna

Fegyőr elszántan lapátolna

Fekete-Győr András
2026. 01. 08. 6:45
Fekete-Győr András, Facebook: „Mi lenne, ha Pintér „nem mi szültük őket” Sándor haverjával végre a tettek mezejére lépnének? Ha befejeznék az Operatív Törzsekkel való egyenruhás parádézást, és végre valóban elkezdenének kormányozni? Legalább arra a kevés időre, ami még hátra van. Ha pedig mégsem menne ez önöknek, végül is az sem baj. Áprilisban jön a tavasz, és vele együtt a valódi nagytakarítás is. És ahogy most a magyarok a kormány tehetetlensége miatt kénytelenek a saját kezükbe venni a lapátot, pontosan úgy fogjuk tavasszal közös erővel, ugyanilyen elszántsággal ellapátolni az önök korrupt rendszerét is.”

