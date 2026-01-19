Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Fodor szerint az Unióban tovább fog erősödni a jobboldal

Fodor Gábor
2026. 01. 19. 6:43
Fodor Gábor, Facebook: „Bár létrejött a Patrióták pártcsaládja, és a Giorgia Meloni féle konzervatív blokk is erősödött, a kormányrudat nem tudták átvenni. Más kérdés, hogy a választói akarat is változhatott időközben, de erről képet a következő voksoláson kapunk majd. Tekintettel a gazdasági helyzetre, a Trump-hatásra és az Uniót érő kihívásokra, egyáltalán nem tartom kizártnak, hogy a változás szándéka és a jobboldali erősödés folytatódni fog. Az Uniónak ugyanis nem sikerült rálépnie a gazdasági prosperitás útjára, és a belső társadalmi problémákat sem tudja kellő hatékonysággal kezelni.”

