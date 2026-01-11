Gelencsér szerint a Fidesz meg akarta venni a Momentumot

Gelencsér Ferenc, Facebook: „Kocsis Mátét meglepte hogy nem indulunk a választáson. Nyilván azért lepte meg, mert ő képtelen túllépni a saját érdekein. Számára felfoghatatlan, ha valaki a saját érdekeit háttérbe sorolja a nemzet érdekében. Számára meglepő, hogy hiába akartak minket megvásárolni, ez csak megerősített minket abban, hogy most nem szabad elindulni. Hiszen tudjuk, ami az ő érdekük, az egészen biztosan szembemegy Magyarország érdekeivel.”