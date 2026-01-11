Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Gelencsér szerint a Fidesz meg akarta venni a Momentumot

Gelencsér szerint a Fidesz meg akarta venni a Momentumot

Gelencsér Ferenc
2026. 01. 11. 6:51
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Gelencsér Ferenc, Facebook: „Kocsis Mátét meglepte hogy nem indulunk a választáson. Nyilván azért lepte meg, mert ő képtelen túllépni a saját érdekein. Számára felfoghatatlan, ha valaki a saját érdekeit háttérbe sorolja a nemzet érdekében. Számára meglepő, hogy hiába akartak minket megvásárolni, ez csak megerősített minket abban, hogy most nem szabad elindulni. Hiszen tudjuk, ami az ő érdekük, az egészen biztosan szembemegy Magyarország érdekeivel.”

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nagy Ferenc
idezojelekbéke

Európa megtébolyodása

Nagy Ferenc avatarja

Az okoskodásból már sokaknak joggal van elege. Aki nem vak, az látja, hogy Európa felszámolja önmagát. Lassan ez már múlt idő.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.