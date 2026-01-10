Gréczy nem viccel

Gréczy Zsolt, Facebook: „Senki nem kényszeríthet arra, hogy otthon maradjak, mert az én pártom ne induljon. És miért csak a DK-nak üzengetnek? Indul a Kutya, a Jobbik, az MSZP – legalább is eddig vissza nem vont bejelentésük szerint. Ha ennyi embert zavar a DK létezése és ereje, az azt jelenti, hogy a DK fontos, akár sorsdöntő tényező lesz. Nekünk van az ország vezetésére alkalmas jelöltünk, van programunk, és van 106 jelöltünk. Eddig egyszer indult önállóan a DK. Nyolc éve 46 jelölttel is bejutott. Most 106 lesz. Gondolkozz! Kétséges, hogy bejut? Ugye, viccelsz…”