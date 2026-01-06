Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Gyalázatos híresztelések”

„Gyalázatos híresztelések”

Máthé Zsuzsa
2026. 01. 06. 6:45
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Máthé Zsuzsa, Facebook: „Gyalázatos híresztelések szerint nevezett “vidéki prókátor”, aki a kegyelmi ügyet annak idején olvasói levélként tárta a nyilvánosság elé, netán kapcsolatban állhat egy épp akkor porondra lépett ambíciózus politikussal. Csak mert időben egybevág?! Csak mert oldalán az írások egy része kiköpött az ő stílusa?!  A többi meg őt dicsőíti?! Ugggyan már! Mese habbal! Ócska propaganda! Teljesen hihető és egészen logikus az érintett ügyvéd e feltételezéssel kapcsolatos kimerítő magyarázata: “Nem tagadható, hogy nagyon sok közös vonásunk van. A politikai világképünk nagyon hasonló, mint ahogy a történelem és persze a politika iránti érdeklődésünk is. Mind a ketten a jobbközép irányultságú politikai családhoz tartozunk és tartoztunk mindig is. Mind a ketten szívesen hivatkozunk az elmúlt korok nagy magyarjaira. A hasonló érdeklődési kör és a hasonló világkép lehet az oka annak, hogy van olykor hasonlóság a bejegyzéseink tartalmában és szövegezésében.” Így. Magyarok, no!”

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekRobert Fico

Bombát dobtak az Ipolyba

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Mielőtt kinyilatkoztatnál, számolj el tízig.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.