Máthé Zsuzsa, Facebook: „Gyalázatos híresztelések szerint nevezett “vidéki prókátor”, aki a kegyelmi ügyet annak idején olvasói levélként tárta a nyilvánosság elé, netán kapcsolatban állhat egy épp akkor porondra lépett ambíciózus politikussal. Csak mert időben egybevág?! Csak mert oldalán az írások egy része kiköpött az ő stílusa?! A többi meg őt dicsőíti?! Ugggyan már! Mese habbal! Ócska propaganda! Teljesen hihető és egészen logikus az érintett ügyvéd e feltételezéssel kapcsolatos kimerítő magyarázata: “Nem tagadható, hogy nagyon sok közös vonásunk van. A politikai világképünk nagyon hasonló, mint ahogy a történelem és persze a politika iránti érdeklődésünk is. Mind a ketten a jobbközép irányultságú politikai családhoz tartozunk és tartoztunk mindig is. Mind a ketten szívesen hivatkozunk az elmúlt korok nagy magyarjaira. A hasonló érdeklődési kör és a hasonló világkép lehet az oka annak, hogy van olykor hasonlóság a bejegyzéseink tartalmában és szövegezésében.” Így. Magyarok, no!”