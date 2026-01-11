Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Ha Ursula von der Leyennek lenne hadserege…”

Ambrózy Áron
2026. 01. 11. 14:45
Ambrózy Áron, Pesti Srácok: „Sok újdonságot nem fog nekünk elhozni az új világrend, amiben a szabályok, a jog és a szerződések helyett a nyers erő határozza meg, merre menjen a villamos. Van tapasztalatunk, ugyanis Brüsszel rosszindulatú és ellenséges nagyhatalomként viselkedett velünk szemben az elmúlt évtizedben. Magasról tett a jogra, a szabályokra, a szerződésekre, a politikai követeléseinek nyers erővel próbált mindig érvényt szerezni. A nyers erőnek persze akadtak nyilvánvaló korlátai, de ezek nem a Trump-féle korlátok voltak, nem a saját meggyőződésük miatt nem éltek bizonyos eszközökkel. Ha Ursula von der Leyennek lenne hadserege, ne legyen kétségünk, hogy már rég kiadta volna a támadási parancsot Magyarország ellen.”

Kondor Katalin
Európa megtébolyodása

Az okoskodásból már sokaknak joggal van elegük. Aki nem vak, az látja, hogy Európa felszámolja önmagát. Lassan ez már múlt idő.

