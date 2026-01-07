Hont megoldást talált a hóhelyzetre

Hont András, Facebook: „Tisztelt Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.! Olvasom, hogy a havazás miatt rendkívüli munkaerő-felvételt hirdetnek. Ne tegyék. Nézzenek körül a fészbukon, és rengeteg boldogan havat lapátoló önként jelentkezőt találnak. Fizetni sem kell nekik, mert jelentős állami jövedelmük van. Szívesen.”
Így írnak ők – Január 7., délután
