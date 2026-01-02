Horn is megnyitotta a jósdáját

Horn Gábor, Facebook: „Még 100 nap, de azért ez szerintem egyáltalán nem biztos. A Fidesz érdeke lehet a választás kitolása a lehető legkésőbbi időpontig – ez május vége –, ha reménykednek abban, hogy addigra lehet néhány kedvező gazdasági adat és történhet fordulat a nemzetközi politikában. Így ne vegyük készpénznek az Orbán-pólón megjelenő dátumot.”