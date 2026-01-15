Rendkívüli

Itt tart a Tisza Párt: elmondták, hogy megszorításokat akarnak, és azt is, hogy a választásig ezt el akarják titkolni

Horn tudja vagy nem, de azért mondja, bár nézne inkább utána

Horn tudja vagy nem, de azért mondja, bár nézne inkább utána

Horn Gábor
2026. 01. 15. 15:31
Horn Gábor, Facebook: „Azért külön értelmezni kellene a Hann Bandinak nekirontás okán a DK részéről, hogy mi a fene óriási különbség van a hosszú hónapok óta a Mediánnál 2%-ra mért DK és a most 1%-ra mért DK között, hogy érdemes-e ezen 1%-os különbség okán - ami egyébként sokkal kevesebb, mint ezeknek a kutatásoknak a 3%-os hibahatára- kétségbe vonni egy intézet szakmai hitelességét, hogy tényleg az segíthet-e egy nem túl kedvező helyzetben levő pártnak , ha a kutatókkal és nem a szavazóival, vagy ellenfeleivel foglalkozik….”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

