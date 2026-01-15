Horn tudja vagy nem, de azért mondja, bár nézne inkább utána

Horn Gábor, Facebook: „Azért külön értelmezni kellene a Hann Bandinak nekirontás okán a DK részéről, hogy mi a fene óriási különbség van a hosszú hónapok óta a Mediánnál 2%-ra mért DK és a most 1%-ra mért DK között, hogy érdemes-e ezen 1%-os különbség okán - ami egyébként sokkal kevesebb, mint ezeknek a kutatásoknak a 3%-os hibahatára- kétségbe vonni egy intézet szakmai hitelességét, hogy tényleg az segíthet-e egy nem túl kedvező helyzetben levő pártnak , ha a kutatókkal és nem a szavazóival, vagy ellenfeleivel foglalkozik….”