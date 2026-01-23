Hornból kiszakadt, min kell(ene) változtatni a Tiszának

Horn Gábor, Facebook: „Szó nélkül tűri , sőt ünnepli a többség a hamis és tarthatatlan ‘rezsicsökkentést’, a végtelenül igazságtalan családtámogatási rendszert, ahol azok kapnak jóval többet, akik jóval jobb helyzetből indulnak. Szó nélkül elfogadja, sőt lelkes támogatója a többség , a menekült ellenes, idegengyűlölő kampányoknak, tűrjük sőt a többség - pártállástól függetlenül- támogatja a végtelenül igazságtalan nyugdíj rendszert.”