„Horrorfilm Washingtonból”

Rónay Tamás, Népszava: „A novemberi voksolásig nem lesz fék az őrület amerikai vonatán. Trump példáján (is) láthatjuk, hogy a hatalmi koncentráció milyen súlyos mentális zavarokat idézhet elő. Már első elnöksége alatt is belekóstolhattunk ugyan abba, milyen az, ha valóra válik egy horrorfilm forgatókönyve és egy kiszámíthatatlan ember vezeti a világ első számú hatalmát, most azonban sorban dőlnek le a tabuk, s kérdezgetjük hüledezve: hogy adhattak az amerikai választók másodszor is bizalmat Trumpnak?”
Így írnak ők – Január 22., délután
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!