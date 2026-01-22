Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Horrorfilm Washingtonból”

Rónay Tamás
2026. 01. 22. 14:59
Rónay Tamás, Népszava: „A novemberi voksolásig nem lesz fék az őrület amerikai vonatán. Trump példáján (is) láthatjuk, hogy a hatalmi koncentráció milyen súlyos mentális zavarokat idézhet elő. Már első elnöksége alatt is belekóstolhattunk ugyan abba, milyen az, ha valóra válik egy horrorfilm forgatókönyve és egy kiszámíthatatlan ember vezeti a világ első számú hatalmát, most azonban sorban dőlnek le a tabuk, s kérdezgetjük hüledezve: hogy adhattak az amerikai választók másodszor is bizalmat Trumpnak?”

