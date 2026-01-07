Ideológiai ámokfutások

Szalai Szilárd, PestiSrácok: „Orbán Viktor 2014-ben arról beszélt a Tusványoson, hogy az általa elképzelt politikai rendszer, az illiberális demokrácia a neve ellenére nem a (klasszikus) liberalizmus értékeinek tagadására épül, hanem arra a pragmatikus megállapításra, hogy az államszervezésnek nem ideológiai, hanem racionális alapokon kell alapulnia. Ezzel a miniszterelnök egy évvel a mindent felforgató migrációs válság előtt – és a ma is dúló ukrajnai háború alapjául szolgáló krími invázió évében – meghatározta azt az alapvető államszervezési hibát, ami az Európai Unió 10 év alatt lezajlott zülléséhez vezetett. Nevezetesen arról van szó, hogy az euroatlanti világ vezetői a politikát és – ami talán ennél is fontosabb – a diplomáciát is tendenciózusan ideológiai síkra terelték át, bármiféle tekintet nélkül a geopolitikai realitásokra – lásd az orosz energiahordozókról leválás zseniális ötlete. Ezzel az egyetlen döntéssel ugyanis többet ártott magának – és Trump szempontjából nem mellesleg – az Egyesült Államoknak, mint bármilyen más ámokfutással, amit az elmúlt 20 évben sikerült művelnie a brüsszeli elitnek.”