Így írtok ti, függetlenobjektívek

Kertész Dávid, Pesti Srácok: „Mondják, hogy Bütyök a the man. S lehet, ő maga az angol hímtag, azonban az igazi férfi disznót vág, ha kell hóban, sárban, s kezében a perzselő, mint jedi fénykardja ragyog, hogy leégesse disznóról a trágyát, mint parlamentben a baloldalt. E kettő tulajdonképpen ugyanaz. Mert bizony mondjuk néktek, mi a kétharmad innenső oldalán: az a férfi a gáton, aki a vármegyében ugyanúgy megállja a helyét, mint az Országház élén. Legyen pedig ennek örök jelképe, hogy a pálinka alapvető élelmiszer. Ez nyugtassa szívünket minden Bütyök poszt megírása után.”



