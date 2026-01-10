Így már érthető, tiszások?

Nagy Attila Tibor, Facebook: „A tiszások kőkemény magja szokott engem kritizálni, amiért kifogásolom, hogy a nem létező kongresszust Magyar Péter "kongresszusnak", a nem létező frakciót pedig "frakciónak" nevezi. Most tessék figyelni! Bár a Fidesz kongresszusa egy nagy politikai showműsor, de az elején eleget tettek a formaságoknak: volt mandátumvizsgálat, szavaztak a napirendről, a levezető elnökök személyéről. Na, ez már kongresszus. Így már érthető, ugye? ”





