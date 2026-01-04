Bálint Botond, PestiSrácok: „Viszont értelmiségiként nem tehetem meg, hogy ne legyen erkölcsi álláspontom, ezért sietek kijelenteni, hogy a kommunistáknak ki kell takarodniuk Venezuela államából is. Magyar Péter szerint egyébként az Orbán-kormány Madurót, az amerikaiak által éppen elhurcolt venezuelai diktátort támogatta, és most éppen hallgat. (Ilyen az, amikor valaki elmebeteg, és mindenfélét képzeleg arról, hogy mások mit gondolnak vagy csinálnak.) A teljesen agybeteg információkat általában törli az agyam, vagy hamis, de optimistább képeket rak össze róluk, de nem Schiffer András volt oda lelkesen a venezuelai baloldali kísérletért (ha valaki másképp tudja, szóljon)? És ha ő mondja, akkor az biztos egy színbalos buli volt, azt meg miért támogatta volna a magyar jobboldal?”