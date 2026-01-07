„In memoriam”

Parászka Boróka, Facebook: „Személyes vallomásokkal, értő visszaemlékezésekkel búcsúztatja Tarr Bélát a világsajtó. Nem csak a nagy, távoli, hanem a szomszédos sajtó. A bolgárok, a románok is kicsit "sajátjukként" írnak róla. Szeretik, fontosnak tartják, értik. Vajon mit gondolnak magukban: amíg a kortárs magyar irodalom, kultúra nagyon komplex, szembesítésre és szembesülésre alkalmas világ, addig a magyar politika harsány, agresszív és főleg primitív. Mintha valaki az angolkert kellős közepére ásna egy bazi nagy pöcegödröt.”