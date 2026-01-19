Ismét műsoron a Kutyapárt nyomasztása.

Hont András, Facebook: „Ha jól látom, az ellenzéki fősodor (mínusz Hann Endre) visszatért a 2018, ‘19 és ‘22-es kedvenc műsorszámához, a Kutyapárt nyomasztásához. »Eddig nagyon szerettelek titeket, de ennek nem most van itt az ideje, soha többé nem szavazok rátok« – mondják ugyanazok, akik végül persze mindig leszavaztak valamelyik (neo)bolsevik pártra, de ettől még följogosítva érzik magukat előírni másoknak, hogy olyanok legyenek, mint ők. Nekem ugyan egy ideje nem nagyon jön be, amit a kutyák csinálnak (kábé a Covid óta), de az ő dolguk. Kétféle ember van ugyanis. Az egyik Magyar Kétfarkú Kutya Párt néven létrehoz és szervez egy nehezen beazonosítható alakulatot, a másik nem hoz létre és nem szervez Magyar Kétfarkú Kutya Párt néven egy nehezen beazonosítható alakulatot. Az utóbbiak végre békén is hagyhatnák az előbbieket.”