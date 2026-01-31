Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Itt a DK nemzetegyesítő terve

Dobrev Klára
2026. 01. 31. 14:39
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Dobrev Klára, Index: „A nemzetegyesítő terv egyetlen pontból áll: vegyük el a határon túliak szavazati jogát! Ne szavazhasson, aki soha nem élt itt, soha nem adózott itt, és nem viseli a döntése következményét!”


 

