Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Itt bárki nyugodtan ukránkodhat”

„Itt bárki nyugodtan ukránkodhat”

Ambrózy Áron
2026. 01. 24. 14:40
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ambrózy Áron, Origo: „Manapság, a 21. század első harmadában az összes valamirevaló pszichopata a nyilvánosságban szeret tündökölni. Mint pl. a Magyarországi Ukrán Kulturális Egyesület elnöke, aki imádja, hogy honfitársai százezrével hullanak el a fronton. A Szovjetunióban született hölgy 1979-ben települt át Magyarországra, ahol azóta is ukrán kisebbségi képviselőként munkálkodik. Nincs ezzel semmi baj, az azóta ukránná erőszakolt ruszinok őshonosak Magyarországon, és itt bárki nyugodtan ukránkodhat. Akkor is, ha neve alapján annyi ukrán van benne, mint Dezse macskájában, Vaszilijben. És annak ellenére, hogy ők minden kisebbségtől náci hordává züllenek, amint tudomást szereznek a létezésükről. Azzal sincs semmi gond, hogy az ukrán oldallal szimpatizál, még a kötelező köröket is el lehet sorolni: Ukrajnát megtámadták, Putyin egy beteg állat és a többi. Azzal viszont igen, hogy rajongja a háborút, és Ukrajna végső győzelméig szeretné folytatni, de mindezt a békés és biztonságos Magyarországról. Nyilván sem a férje, sem a gyermekei (ha van ilyesmije egyáltalán) nincsenek a fronton. Neki nincs vesztenivalója, ezért bele sem gondol, hogy egykori szomszédai, iskolatársai, azok rokonai tömegével halnak meg a fronton, vagy éppen fagynak halálra a hátországban. Hartyányi szerint azoknak ki kell tartani, hiszen ő magyar kormányzati tisztségviselők szemébe szeretne nézni, miután Ukrajna győzelmet aratott Oroszország felett.”

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kárpáti András
idezojelekmedián

Hann Endre esete Freuddal

Kárpáti András avatarja

A Medián vezetője saját magát leplezte le, hogy korábban a DK-nak is dolgoztak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.