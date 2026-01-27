Jámbor szavakkal játszik itt a piros, hol a pirost, de ebben is harmat gyenge

Jámbor András, Facebook: „Ide várnám azokat a DK-s kommentelőket és politikusokat, akik szerint elárultam a baloldalt azzal, hogy Magyar Pétert támogatom, aki jobboldali ember (és van esélye leváltani a rendszert), most, hogy a DK Jakab Pétert, a Jobbik volt elnökét indítja (akinek nincs esélye leváltani a rendszert).”
Így írnak ők – Január 27., délelőtt
