A Tisza Pártból kiugrott szakértő kitálalt: tényleg adóemelésre és megszorításra készülnek, miközben a választási kampányban mást mondanak

Jelentős segítség Magyar Péter szakpolitikai felkészüléséhez

Jelentős segítség Magyar Péter szakpolitikai felkészüléséhez.

Szalai Szilárd
2026. 01. 28. 14:56
Szalai Szilárd, PestiSrácok: „Néha azért jó lenne elgondolkodni egyes szavak jelentésén meg a mögöttük rejlő jelentéstartalmon. Amikor a budai villaparkból neveznek ki agrárbizottsági tagot az Európai Parlament agrárbizottságának szakértői grémiumában, akkor elgondolkodhatnánk, hogy baj van. Ha a nevezett szakértő ráadásul a gazdálkodók védelmében felszólalva az Európai Unió marhatermelőiről beszél, akkor még inkább. Az Európai Unió alapvető funkciója az egyes tagállamok érték- és érdekaggregációja lenne. Ennek során az egyes szakbizottságok a jogalkotás korai fázisában megvizsgálják a jogszabályi környezetet, az egyes szakágak realitásait, jártasságukat felhasználva a terület sajátosságaihoz igazítják a készülő jogszabályt, majd ezt az Európai Parlament laikus plénuma elé tárják. Ehhez magas fokú felkészültség, az egyes szakágak iránti elkötelezettség, minimális jártasság és komoly felkészültség szükségeltetik. Például annak kapcsán, hogy a marhát bizony nem termesztik. Persze annak, akinek az egyetlen kapcsolódása a marhatenyésztéshez, hogy evett már steaket (kinézem, hogy szigorúan well done-ra sütve) valamelyik méregdrága étteremben, annak meglepetés, hogy nem a konyha fagyasztójában terem a marhahús. Itt jeleznénk a Szakbizottsági Tag Úrnak, hogy a tarhonya nem fán terem, az almát nem aratják, a bölömbika pedig nem tartozik a szarvasmarha-tenyésztési szakághoz. Ebben a felsorolásban pedig az a szomorú, hogy láthatóan eddig ezzel tettünk hozzá a legtöbbet Magyar Péter szakpolitikai felkészüléséhez.”

