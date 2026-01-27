Kaltenbach Orbánon töpreng - hagyjuk is...

Kaltenbach Jenő, Facebook: „Hát, elnèzve, hogy Orbán hogyan igyekszik szètverni az Uniot, elèg nehèz elkèpzelni, hogy ezt csak magánszorgalomból teszi.”
Így írnak ők – Január 27., délelőtt
Kaltenbach Jenő, Facebook: „Hát, elnèzve, hogy Orbán hogyan igyekszik szètverni az Uniot, elèg nehèz elkèpzelni, hogy ezt csak magánszorgalomból teszi.”
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!