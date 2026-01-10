„Kamuméter és kamupéter”

Szabó Gergő, Pesti Srácok: „Hiába csavarja tehát a kamumétert a Kárpát-medence önmaga által felkent császára, az igazság pillanata végül elkövetkezik, és ezt tudja ő maga is. Miért csinálja akkor mégis? Ha normális ember lenne, akkor nem kellene feltennünk a kérdést, mert ilyet értelmes, a valóság talaján álló ember nem csinál. Már csak azért sem, mert amikor áprilisban színt vall az ország, ez a kifejezetten aljas tendencia nagy zavarokat tud majd okozni. Nyugodtan nevezhetjük szektásoknak azokat, akik még mindig elhiszik a zsebmessiás minden szavát, ez a feltüzelt és gyűlölettel táplált réteg pedig majd üveges szemmel fog nézni néhány pillanatig és várja a szektavezér utasításait erre a nem várt pillanatra. Akiknek ugyanis az agyába ültetik, hogy mintegy 20 százalékkal vezet a csapatuk, nem értik majd, hogy mi történt. Ez lesz kamupéter utolsó nagy bosszúja a világon, amiért nem ő az univerzum ura. Tombolás várható, azoknak az embereknek a feláldozása, akik csillogó szemmel követik az összes őrültségbe. A káosz és anarchia előkészítése már zajlik, szavakban már megfigyelhettük, hogy ezt az irányt is építgetik. A demokrácia, a Szeretetország és a tég-lá-ról tég-lá-ra történő barkácsolói ugyanis csak abban hisznek, hogy ők nyerhetnek, nincs másik opció. Amennyiben a magyar emberek a jelenlegi trendeket követik és nem a tiszás horda nyeri a választást, azt ők nem fogadják el. Persze, csak a demokrácia jegyében, ismeritek őket. A tét tehát nagy, Magyar Péter nyíltan elénk teszi a terveit, miszerint nincs kegyelem akkor sem, ha ők nyerik a választást és akkor sem, ha kikapnak. Remek gondolatok, nem igaz? Kedvet kap az ember a tiszás megszorításokhoz és demokráciaérzethez. A kezünk viszont ökölbe szorul, mert nem szeretjük, ha hülyének és vágóhídra terelt baromnak néznek, és nem is hagyjuk.”