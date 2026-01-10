Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Kamuméter és kamupéter”

„Kamuméter és kamupéter”

Szabó Gergő
2026. 01. 10. 7:05
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szabó Gergő, Pesti Srácok: „Hiába csavarja tehát a kamumétert a Kárpát-medence önmaga által felkent császára, az igazság pillanata végül elkövetkezik, és ezt tudja ő maga is. Miért csinálja akkor mégis? Ha normális ember lenne, akkor nem kellene feltennünk a kérdést, mert ilyet értelmes, a valóság talaján álló ember nem csinál. Már csak azért sem, mert amikor áprilisban színt vall az ország, ez a kifejezetten aljas tendencia nagy zavarokat tud majd okozni. Nyugodtan nevezhetjük szektásoknak azokat, akik még mindig elhiszik a zsebmessiás minden szavát, ez a feltüzelt és gyűlölettel táplált réteg pedig majd üveges szemmel fog nézni néhány pillanatig és várja a szektavezér utasításait erre a nem várt pillanatra. Akiknek ugyanis az agyába ültetik, hogy mintegy 20 százalékkal vezet a csapatuk, nem értik majd, hogy mi történt. Ez lesz kamupéter utolsó nagy bosszúja a világon, amiért nem ő az univerzum ura. Tombolás várható, azoknak az embereknek a feláldozása, akik csillogó szemmel követik az összes őrültségbe. A káosz és anarchia előkészítése már zajlik, szavakban már megfigyelhettük, hogy ezt az irányt is építgetik. A demokrácia, a Szeretetország és a tég-lá-ról tég-lá-ra történő barkácsolói ugyanis csak abban hisznek, hogy ők nyerhetnek, nincs másik opció. Amennyiben a magyar emberek a jelenlegi trendeket követik és nem a tiszás horda nyeri a választást, azt ők nem fogadják el. Persze, csak a demokrácia jegyében, ismeritek őket. A tét tehát nagy, Magyar Péter nyíltan elénk teszi a terveit, miszerint nincs kegyelem akkor sem, ha ők nyerik a választást és akkor sem, ha kikapnak. Remek gondolatok, nem igaz? Kedvet kap az ember a tiszás megszorításokhoz és demokráciaérzethez. A kezünk viszont ökölbe szorul, mert nem szeretjük, ha hülyének és vágóhídra terelt baromnak néznek, és nem is hagyjuk.”

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sümeghi Lóránt
idezojelekeurópai unió

A nyugati kettős mérce iskolapéldája

Sümeghi Lóránt avatarja

A baloldali médiában a putyinozás száznyolcvan fokos fordulattal átcsapott fröcsögő amerikázássá.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.