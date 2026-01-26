Rendkívüli

Orbán Viktor: Magyarország az Európai Bírósághoz fordul

Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Kár volt, azok a megtakarítások jól jöttek volna most április után

Kár volt, azok a megtakarítások jól jöttek volna most április után.

Tompos Márton
2026. 01. 26. 14:59
Tompos Márton, Facebook: „Szeretném jelezni, hogy az elmúlt 16 évben a legtöbb szakember, aktivista, jelölt, politikus, aki megfordult a parlamenten kívüli ellenzékben, például 2022 előtt a Momentumban, az esetek túlnyomó többségében INGYEN vagy nagyon JELKÉPES pénzekért dolgoztak. Az ügyért, a hazáért. Például fizetés nélküli szabadságot vettek ki vagy egyszerűen felmondtak a munkahelyükön. A Momentum frakciójában több ilyen ember is ül, akik úgy lettek politikusok, hogy hónapokig a saját megtakarításaikat élték fel azért, hogy Magyarországért tehessenek.”

