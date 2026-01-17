Rendkívüli

Háborúellenes nagygyűlés Miskolcon – kövesse nálunk élőben!

Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Kéri Laci bácsit egyre nehezebb letagadni”

„Kéri Laci bácsit egyre nehezebb letagadni”

Dezse-Zelenka Dóra
2026. 01. 17. 9:07
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Dezse-Zelenka Dóra, Origo: „Bár a valóságtagadó szektások (így szoktam nevezni a tiszás keménymagot) egyre ügyesebben és egyre feltűnőbben tagadják a valóságot, az néha mégis utoléri őket. Kéri László ismét megszólalt, ismét Magyar Péter számára “kellemetlen” színben tüntette fel a Tiszát, de ők még mindig képesek letagadni azt, hogy ezen ős SZDSZ-es, és a szocialista időket visszasíró szakértők a háttérben azon dolgoznak, hogy egy esetleges Tisza kormánnyal az ő ötleteik miatt szenvedjen ismét a magyar nép.”

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekparászka boróka

Apróságnak tűnik…

Bayer Zsolt avatarja

…de ne menjünk el mellette.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.