„Kéri Laci bácsit egyre nehezebb letagadni”

Dezse-Zelenka Dóra, Origo: „Bár a valóságtagadó szektások (így szoktam nevezni a tiszás keménymagot) egyre ügyesebben és egyre feltűnőbben tagadják a valóságot, az néha mégis utoléri őket. Kéri László ismét megszólalt, ismét Magyar Péter számára “kellemetlen” színben tüntette fel a Tiszát, de ők még mindig képesek letagadni azt, hogy ezen ős SZDSZ-es, és a szocialista időket visszasíró szakértők a háttérben azon dolgoznak, hogy egy esetleges Tisza kormánnyal az ő ötleteik miatt szenvedjen ismét a magyar nép.”