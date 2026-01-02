Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Kollektív öngyilkosságba hajszolnák a DK-t

Kollektív öngyilkosságba hajszolnák a DK-t

Gréczy Zsolt
2026. 01. 02. 14:42
Gréczy Zsolt, Facebook: „Azt remélte az ember, hogy legalább az ünnep csendesebb napjaiban mérséklődik kicsit a DK elleni támadás. De nem. Bruck András újra megérkezett, talán még a szilveszter mámorából. Végül is egy szavunk sem lehet, hiszen csak áttételesen szólított fel minket kollektív öngyilkosságra a Diákhitel Központ túlárazott szerződésekkel bűncselekményeket elkövető korábbi vezérigazgatója érdekében. Pár hete Rónai Egonnak konkrétan azt javasolta, lője főbe magát. Liberális (?), értelmiség (?).”


 

