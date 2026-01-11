Dezse-Zelenka Dóra, Facebook: „Most az egyszer kíváncsi lennék arra, hogy lemásolja-e az internetes párt Orbánékat. Hiszen olyan jó lenne tudni, hogy mindazok, akik a képviseletünkre vállalkoznak, mit is gondolnak a világról, a politikáról, a jövőről, a jelenről… Követelem a tiszás véleményszabadságot, senki nem érdemli meg, hogy elnyomják!”