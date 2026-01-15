Közvélemény-kutatások: „itt valami nagyon bűzlik”

Nagy Attila Tibor, Facebook: „Nagyok az eltérések az egyes közvélemény-kutató cégek számai között, attól függően, hogy kormánypárti vagy nem kormánypárti intézetek számairól van szó. Mivel nekem nincs hozzáférésem az intézetek belső anyagaihoz, nem tudom eldönteni, ki téved, ki manipulál, ki hazudik, de itt valami nagyon bűzlik.”
Így írnak ők – Január 15., délelőtt
