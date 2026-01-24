„Lányos zavarban a sepsiszentgyörgyi polgárármester”

Parászka Boróka, Facebook: „A sepsiszentgyörgyi polgárármester ugyanis, lányos zavarában azt találta tódítani: a helyi adók emelkedése miatt a Tisza "hangulatkeltése" miatt is lázonganak a városlakók. Egy lépésről vagyunk attól a vádtól, hogy Magyar Péter kergeti be a medvéket a városba, Magyar Péter szedi le az összes gombát a Hargitán, és Magyar Péter miatt fertelmes a Csíki sör.”



