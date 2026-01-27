Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Lattmann legalább Jakab kapcsán a tiszásokat találta meg

Lattmann legalább Jakab kapcsán a tiszásokat találta meg.

Lattmann Tamás
2026. 01. 27.
Lattmann Tamás, Facebook: „Eddig is jót röhögtem az ilyeneken, de aki a volt jobbikos parizeus leigazolása után nálam dékázásba kezd (különösen a kiebrudalt NER-nyalonc érdekében), azt különösen hangosan fogom kiröhögni. Persze, velem van a baj, mert nekem semmi nem jó. Hát nem, képzeljétek el. De nem értem, miért baj ez, nektek sem. Ezért estek egyik messiásból a másikba, csak ti még következetlenek is vagytok.” 

