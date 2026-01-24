Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Lázár nem hagyott nyitott kérdést, és mutatja az utat”

Forgács István
2026. 01. 24. 14:40
Forgács István, Facebook: „Akkor most lehet szépen sopánkodni tovább. Hogy így se jó meg úgy se jó. Lázár nem hagyott nyitott kérdést, és mutatja az utat. A dolgozó cigányok alakítják a jövőt. A takarítók is. Meg az útkaparók is. Meg a kukások is. Inkább büszkék legyetek rájuk, mint, hogy kéretlenül a nevükben háborogjatok. A dolgozó cigányok alakítják a jövőt. Tényleg. A segélyezett cigányok viszont elveszik a jövőt. Akárhány diplomás is tolja most az arcunkba a műfelháborodást. 20 éve beszélek róla. Nem leszünk segélyország. Ha kell, minden nap leírom.”

