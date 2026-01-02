Le kellene végre szállni a döglött lóról.

Hortay Olivér, Facebook: „A szankciók mégsem kényszerítik térdre Oroszországot? Akkor miért volt szükség tizenkilenc csomagra, és miért dolgozik a huszadikon Brüsszel? Ursula von der Leyenen és a közvetlen kollégáin kívül már mindenki belátja, hogy a büntetőintézkedések megbuktak. Itt lenne az ideje leszállni végre a döglött lóról.”