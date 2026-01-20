„Lehet, valahogy észrevétlenül, csöndesen győztünk?”

Susánszky Mátyás, Pesti Srácok: „Nem tudom, nem volt Bécsben, vagy ahol az irodája van az osztrák belügyminiszternek legalább egy épeszű ember, aki szólt volna Karner miniszternek, hogy kedves Gerhard, ha Magyarországra mész, még véletlenül se ejtsd ki a szádon a migrációt, pláne ne a nemzetközi sajtó előtt. Mert azt Brüsszelben is olvassák. Merthogy Magyarország a határvédelem, meg az illegális migránsok megállítása miatt napi egymillió eurót fizet bírságként Brüsszelnek. Erre Gerhard Karner odamegy Budapestre, és belemondja a kamerákba, hogy mi is az illegális migránsok ellen védjük a határt, a magyarokkal közösen. Most minek rázni a pofonfát? Mit kell feltűnősködni? Ausztria is mindenáron fizetni akar? Azt akarja, hogy féktelen gyűlöletüket Magyarországon kívül már Ausztrián is kiélhessék a hungarofób brüsszeli elit tagjai? Mert nagyon könnyen, és nagyon gyorsan születnek ám a legelképesztőbb bírósági ítéletek. Mintha csak előre megírták volna őket. Aki a népességcserének ellenáll, az meglakol. Az fizet. Az páriává válik Brüsszelben. Kell ez nektek, Ausztria? Mert, ha viszont volt olyan ember, aki ezt Gerhard Karmernek elmondta, és Gerhard Karmer ennek ellenére tüntetőleg Budapestre jött, hogy itt mondja bele az EuroNews, meg a többi propagandamédia kamerájába: együtt védjük Európa határait a magyarokkal. Igen, az illegális migránsok ellen. Azokat kívül kell tartani Európán. Szóval, ha az osztrák belügyminiszter mindezek tudatában jött Budapestre és állt oda Pintér Sándor mellé, hogy az illegális migráció elleni küzdelemről beszéljen, akkor az viszont egy nagyon korrekt kiállás Magyarország mellett. Üzenet egyúttal Brüsszelnek is, hogy hazánk nincs egyedül. És egyszer egy bírságot ugyan ki lehet játszani, de másodszor már nem. Brüsszel nem tudta megfélemlíteni sem a magyarokat, sem az osztrákokat, sem a szlovákokat migránsügyben. Állnak a falak. Mi meg lehet, hogy valamikor, valahogy észrevétlenül, csöndesen győztünk? Hogy, ez a sajtótájékoztató valahol erről szólt…?”