Lendvai imád intimitásokat megtudni politikusokról

Lendvai Ildikó, Népszava: „Imádok intimitásokat megtudni politikusokról. Ezért is szeretem a kampányt, mert ilyenkor csőstül dőlnek ránk az információk. Nem csak a szóban forgó személyek ellenfeleitől: gyakran ők maguk állnak elő valamivel, ami hírré válhat. A napokban két ilyen önvallomás is megörvendeztetett minket. Orbáné a fontosabb. Kiderült, hogy ő egy „szabad ember”. Az persze nem újdonság, hogy itthon tényleg azt csinál, amit akar. Saját hatalmi keretei között valóban elszabadult. De külső mozgását tekintve éppen nem függetlennek, inkább kiszolgáltatottnak, néha kínosan megalázkodónak látszik, hol Putyin, hol Trump, hol a kínai gazdasági befolyás irányában. Részben ennek kompenzálására kell folyton a szuverenitásról harsognia.”